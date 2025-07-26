USA fordern Lastenteilung bei kollektiver Verteidigung

Ein hoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums hat die Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum zur Lastenteilung aufgefordert. Elbridge Colby, Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, schrieb auf X (ehemals Twitter), alle müssten „ihren Beitrag leisten und bereit sein, die Lasten der kollektiven Verteidigung zu tragen“.Die Botschaft erfolgte am Vortag des 80. Jahrestags des Kriegsendes im Pazifik sowie des koreanischen Unabhängigkeitstags. Die Lehre aus dem Pazifikkrieg sei „eindeutig“, so Colby. Pazifismus sei nicht die Antwort – im Gegenteil: Es gelte „Frieden durch Stärke“. Diese Linie gebe Washington seinen Verbündeten in der Region mit auf den Weg.Das US-Verteidigungsministerium arbeitet aktuell an einer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie des Pentagons. Darin soll der Fokus auf der Lastenteilung liegen, um für mehr Abschreckung gegen Chinas Ambitionen im Indopazifik zu sorgen.Darüber hinaus erinnerte Colby in dem Post an die außerordentlichen Opfer und die Hingabe von Millionen US-Amerikanern und Alliierten, die im Zweiten Weltkrieg im Pazifik für den Sieg kämpften.