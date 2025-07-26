Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas die Nähe zu Russland hervorgehoben.Bei einer Festveranstaltung am Vorabend in Pjöngjang erklärte er, die Freundschaft zwischen Nordkorea und Russland entwickle sich „zu einem historisch beispiellosen Bündnis“. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas KCNA am Freitag.Die Beziehungen würden derzeit im „gemeinsamen Kampf gegen die Wiederbelebung des Neonazismus sowie zur Verteidigung von Souveränität, Sicherheit und internationaler Gerechtigkeit“ weiter gefestigt. Die Kraft der nordkoreanisch-russischen Einigkeit sei „grenzenlos“, hieß es weiter.In der Ansprache blieb direkte Kritik an den USA aus; auch Südkorea wurde nicht erwähnt. Es ist das erste Mal, dass Machthaber Kim anlässlich des Befreiungstags eine öffentliche Rede gehalten hat.An der Feier nahm unter anderem eine russische Delegation um Wjatscheslaw Wolodin teil, Vorsitzender der Staatsduma. Auch der stellvertretende Kulturminister Andrej Malyschew war vor Ort.