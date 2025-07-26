Zum Menü Zum Inhalt

Minister schließt Wiedervereinigung durch „Absorption“ aus

Write: 2025-08-15 11:58:08Update: 2025-08-15 13:00:02

Minister schließt Wiedervereinigung durch „Absorption“ aus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong-young hat die Anerkennung des nordkoreanischen Systems bekräftigt und eine Wiedervereinigung durch „Absorption“ ausgeschlossen.

In einer Rede am Donnerstag beim „One Korea International Forum“ in Seoul erklärte Chung, die Wiedervereinigungspolitik der Regierung Lee Jae Myung ziele weder auf einen Zusammenbruch des Nordens noch auf dessen Eingliederung ab. 

Der Kurs der Regierung sei nicht neu, sondern stütze sich auf das innerkoreanische Grundlagenabkommen vom Dezember 1991, das unter der konservativen Regierung von Roh Tae-woo geschlossen wurde, ergänzte er.

Die aktuelle Regierung werde das System des Nordens respektieren, sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen und auf Schmähungen verzichten, sagte der Minister. Südkorea strebe keine Wiedervereinigung durch „Absorption“ an; Ziel bleibe eine Friedensordnung ohne Anwendung von Gewalt.
