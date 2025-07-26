Video auf New Yorker Times Square würdigt Koreas Unabhängigkeitsbewegung

Photo : YONHAP News

Zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas erinnert auf dem Times Square in New York ein Video an die Unabhängigkeitsbewegung und ihre gestorbenen Kämpfer.Nach Angaben der Koreanischen Gesellschaft in New York und der Chungnam Content Agency soll der Beitrag am 15. August von 20 bis 21 Uhr (Ortszeit) auf der großen LED-Tafel über dem American-Eagle-Store in Manhattan ausgestrahlt werden. Das Motto lautet: „In die Erinnerung gefallener Patrioten eintauchen“.Das Video zeigt auch mithilfe künstlicher Intelligenz rekonstruierte Bilder: Grundlage sind ein bislang unveröffentlichtes Familienfoto der Unabhängigkeitskämpferin Yu Gwan-sun sowie ein Foto ihres Bruders Yu Woo-seok. Die Originale stammen aus der privaten Sammlung der Vorsitzenden der Yu-Gwan-sun-Gedenkstiftung. Yu stammte aus Cheonan in der Provinz Süd-Chungcheong (Chungnam).Kim Gok-mi, Direktorin der Chungnam Content Agency, sagte, man freue sich, in der „Welthauptstadt“ New York zum 80. Befreiungstag eine historische Veranstaltung zu organisieren, die die Unabhängigkeitsbewegung und ihre Spuren sichtbar mache.