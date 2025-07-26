Wichtige japanische Politiker besuchen umstrittenen Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Mehrere japanische Politiker sind zum Jahrestag der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg zum Yasukuni-Schrein gepilgert – darunter zwei, die als nächste Premierminister gehandelt werden. An dem umstrittenen Schrein in Tokio werden neben im Krieg getöteten Soldaten auch hochrangige Kriegsverbrecher geehrt.Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen japanischen Senders NHK war auch der Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi vor Ort. Es ist der erste bestätigte Besuch eines amtierenden Ministers seit dem Amtsantritt des Kabinetts Ishiba im vergangenen Oktober.Am Freitagvormittag besuchte außerdem die rechtskonservative Politikerin Sanae Takaichi den Schrein, frühere Ministerin für Wirtschaftssicherheit. Die Vertraute des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe bekleidete zuvor auch schon das Amt der Innenministerin.In einer aktuellen Umfrage der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei liegen Koizumi und Takaichi mit jeweils 20 Prozent Zustimmung an der Spitze der Favoritenliste für das Amt des Premierministers.Premierminister Shigeru Ishiba blieb dem Schrein fern, ließ jedoch auf eigene Kosten eine Opfergabe darbringen.