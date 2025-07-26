Südkorea und USA beginnen gemeinsame Übung UFS

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben am Montag ihre gemeinsame Militärübung Ulchi Freedom Shield (UFS) begonnen.Die Übung zur Verteidigung der koreanischen Halbinsel findet bis zum 28. August und in einem ähnlichen Umfang wie in den Vorjahren statt. Ein Teil der während der UFS geplanten Feldübungen wird jedoch erst im September durchgeführt.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas begründete die Entscheidung mit den zurzeit hohen Temperaturen. Ein weiterer Grund ist offenbar, dass Nordkorea gemeinsame Übungen Südkoreas und der USA immer wieder kritisiert hatte.Es besteht die Möglichkeit, dass Nordkorea unter dem Vorwand der UFS Provokationen vornimmt.Der nordkoreanische Verteidigungsminister No Kwang-chol hatte am 10. August angesichts der Übung erklärt, man verurteile die provokativen Akte der USA und Südkoreas scharf und warne eindringlich vor den negativen Folgen solcher Handlungen. Bei jeder Provokation, die über die Grenzlinie hinausgehe, werde Nordkorea strikt sein souveränes Recht auf Selbstverteidigung ausüben.