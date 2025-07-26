Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

Blackpink treten als erste K-Pop-Girlgroup im Wembley-Stadion auf

Write: 2025-08-18 10:15:16Update: 2025-08-18 11:00:03

Blackpink treten als erste K-Pop-Girlgroup im Wembley-Stadion auf

Photo : YONHAP News

Blackpink haben als erste K-Pop-Sängerinnen Konzerte im Wembley-Stadion in Großbritannien gegeben. 

Die vierköpfige Band trat am Freitag und Samstag (Ortszeit) im Rahmen ihrer Welttournee „Deadline“ in dem Fußballstadion auf. Die Tournee führt sie in weltweit 16 Städte.

Im Wembley-Stadion treten gewöhnlich nur die größten Popstars auf. 

BTS standen dort im Jahr 2019 als erste K-Pop-Interpreten auf der Bühne, sechs Jahre später haben auch Blackpink diese Ehre. 

BBC schrieb, dass Blackpink mit den Shows im Wembley-Stadion ihre Position als größte Girlgroup der Welt untermauert hätten.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >