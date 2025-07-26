Blackpink treten als erste K-Pop-Girlgroup im Wembley-Stadion auf

Photo : YONHAP News

Blackpink haben als erste K-Pop-Sängerinnen Konzerte im Wembley-Stadion in Großbritannien gegeben.Die vierköpfige Band trat am Freitag und Samstag (Ortszeit) im Rahmen ihrer Welttournee „Deadline“ in dem Fußballstadion auf. Die Tournee führt sie in weltweit 16 Städte.Im Wembley-Stadion treten gewöhnlich nur die größten Popstars auf.BTS standen dort im Jahr 2019 als erste K-Pop-Interpreten auf der Bühne, sechs Jahre später haben auch Blackpink diese Ehre.BBC schrieb, dass Blackpink mit den Shows im Wembley-Stadion ihre Position als größte Girlgroup der Welt untermauert hätten.