Blackpink treten als erste K-Pop-Girlgroup im Wembley-Stadion auf

Blackpink haben als erste K-Pop-Sängerinnen Konzerte im Wembley-Stadion in Großbritannien gegeben.
Die vierköpfige Band trat am Freitag und Samstag (Ortszeit) im Rahmen ihrer Welttournee „Deadline“ in dem Fußballstadion auf. Die Tournee führt sie in weltweit 16 Städte.
Im Wembley-Stadion treten gewöhnlich nur die größten Popstars auf.
BTS standen dort im Jahr 2019 als erste K-Pop-Interpreten auf der Bühne, sechs Jahre später haben auch Blackpink diese Ehre.
BBC schrieb, dass Blackpink mit den Shows im Wembley-Stadion ihre Position als größte Girlgroup der Welt untermauert hätten.