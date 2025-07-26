Nordkorea feiert 80 Jahre Unabhängigkeit mit Kulturveranstaltungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mit verschiedenen Kultur- und Sportveranstaltungen den 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas gefeiert.Dazu zählte ein Konzert des russischen Sängers Shaman, der für seine Unterstützung für Präsident Wladimir Putin bekannt ist. Er trat am 15. August, dem Jahrestag, im Hallenstadion Pjöngjang auf.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, dass die vom beliebten russischen Sänger Shaman gesungenen patriotischen Lieder wie „Mein Russland“ beim Publikum sehr gut angekommen seien.Über Shamans Auftritt berichteten nicht nur die auf ausländische Leser zielende Nachrichtenagentur, sondern auch das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“, eine Zeitung für Einwohner in Nordkorea.Dahinter wird die Absicht vermutet, die Affinität der Bewohner zu Russland zu erhöhen. Denn die Propaganda- und Agitationsabteilung der Arbeiterpartei zensiert die Inhalte und Darstellungsformen in nordkoreanischen Medien.