Japan protestiert gegen Südkoreas Meeresforschung nahe Dokdo

Write: 2025-08-18 12:18:07Update: 2025-08-18 13:28:46

Japan protestiert gegen Südkoreas Meeresforschung nahe Dokdo

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat gegen eine mutmaßliche Meeresforschung Südkoreas in der Umgebung von Dokdo protestiert. 

Das Außenministerium in Tokio informierte am Samstag in einer Pressemitteilung über starken Protest bei Südkorea. Am Freitag sei bestätigt worden, dass das südkoreanische Forschungsschiff Onnuri westlich der Felseninseln offenbar ein Metallkabel ins Meer lasse. 

Die japanische Regierung protestierte bislang jedes Mal, wenn Südkorea in der Umgebung von Dokdo Meeresforschung betrieb. 

Die südkoreanische Regierung betonte daraufhin stets, dass Dokdo historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig zu Korea gehöre. Es könne keinerlei von Japan erhobener Anspruch auf die Gebietshoheit akzeptiert werden.
