Nordkoreas Machthaber besucht zum Gedenken an Sowjetsoldaten Befreiungsturm

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas den Befreiungsturm besucht und Blumen niedergelegt.Am Befreiungsturm in Pjöngjang wird ehemaliger Sowjetsoldaten gedacht, die zur Befreiung Koreas von japanischer Kolonialherrschaft beitrugen.Die Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag über Kims Besuch an dem Mahnmal am 80. Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes am 15. August.Kim habe sich bei dem Besuch zuversichtlich geäußert, dass die unbesiegbare Freundschaft zwischen Nordkorea und Russland weiter gestärkt werde. Die Freundschaft sei durch die Übernahme des edlen Geistes der patriotischen Märtyrer beider Länder über Jahrhunderte hinweg aufgebaut worden, hieß es.Es war Kims zweiter Besuch am Befreiungsturm am Jahrestag der Unabhängigkeit nach dem im vergangenen Jahr.Offenbar will er vor dem Hintergrund des im Juni letzten Jahres unterzeichneten Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft, sowohl nach innen als auch nach außen die noch enger gewordenen Beziehungen zu Russland demonstrieren.