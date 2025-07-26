Präsident Lee fordert Vorbereitung schrittweiser Umsetzung innerkoreanischer Abkommen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die zuständigen Ministerien angewiesen, eine schrittweise Umsetzung der bestehenden innerkoreanischen Vereinbarungen vorzubereiten.Die Forderung unterbreitete er am Montag auf einer Kabinettssitzung anlässlich des Beginns der viertägigen Regierungsübung Ulchi.Die oberste Pflicht des Staates liege darin, das Leben und die Sicherheit der Bürger zu schützen, erklärte Lee zum Auftakt des Treffens. Die Sicherheitsbereitschaft müsse überprüft werden, und die Fähigkeiten insgesamt beim Krisenmanagement müssten verbessert werden.Zurzeit seien die Aufrechterhaltung einer eisernen Bereitschaft und der Mut, kontinuierlich Schritte zur Entspannung zu unternehmen, gefragt. Eine wirklich überzeugende Sicherheitsgarantie sei es, einen Friedenszustand zu schaffen, der keinen Kampf erforderlich mache, betonte der Staatschef.Viele kleine gute Taten würden das gegenseitige Vertrauen wiederherstellen. Auch der Weg zum Frieden werde dadurch breiter. Dies führe zur Schaffung einer Grundlage für gemeinsames Wachstum von Süd und Nord, hieß es.Lee hatte am Freitag in seiner Rede zum Jahrestag der Unabhängigkeit die Absicht bekundet, das innerkoreanische Militärabkommen vom 19. September 2018 schrittweise wieder aufleben zu lassen.