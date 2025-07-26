Vereinigungsministerium: Yoons Doktrin der Wiedervereinigung aufgehoben

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat erklärt, die von der Vorgängerregierung von Yoon Suk Yeol angestrebte Doktrin der Wiedervereinigung aufzuheben.Die Doktrin hatte der abgesetzte Präsident am 15. August letzten Jahres präsentiert.Sprecher Koo Byoung-sam informierte am Montag über die Position des Vereinigungsministeriums zur Rede von Präsident Lee Jae Myung zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas am Freitag.Der Präsident habe Respekt vor dem System Nordkoreas, den Verzicht auf das Streben nach einer Wiedervereinigung durch Absorption und die Unterlassung jeglicher feindlicher Handlungen als die drei wichtigsten Botschaften gegenüber Nordkorea präsentiert.Dies stelle den Stopp des Strebens nach einer Wiedervereinigung durch Absorption und einem Vordringen der Freiheit nach Norden gemäß der Doktrin der Wiedervereinigung der Regierung Yoon vom 15. August dar. Damit sei der Leitsatz der Nordkorea-Politik deutlich gemacht worden, bei der auf friedliche Koexistenz gesetzt werde, hieß es.Der Sprecher erklärte, die Regierung werde weiterhin konsequent Schritte für eine tatsächliche Entspannung auf der koreanischen Halbinsel und für die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Süd- und Nordkorea unternehmen.