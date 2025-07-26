Südkorea wird voraussichtlich bald Sondergesandte nach China entsenden

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird laut Berichten um den 25. August herum eine Delegation von Sondergesandten nach China entsenden.An dem Tag ist ein Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA vorgesehen.Ein Vertreter des Regierungslagers sagte am Montag der Nachrichtenagentur Yonhap, dass der Besuchstermin seines Wissens noch nicht feststehe. Der Termin werde vor allem unter Berücksichtigung des Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und China (24. August) koordiniert.Angesichts der anstehenden Besuche von Präsident Lee in Japan und den USA will Seoul mit der Entsendung von Sondergesandten offenbar hervorheben, dass auch die Beziehungen mit China nicht vernachlässigt werden.Wie verlautete, strebe Südkorea Treffen der Delegation mit Außenminister Wang Yi und weiteren hochrangigen Beamten an.Es wird erwartet, dass die Abordnung dabei ein persönliches Schreiben Lees an das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jinping überreichen wird.