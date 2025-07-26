Präsidialamt plant vor Lees USA-Besuch Treffen mit Unternehmern

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt in Seoul will vor dem Gipfel mit den USA ein Treffen mit Vertretern aus der Wirtschaft veranstalten.Dies gab die stellvertretende Amtssprecherin Jeon Eun-soo am Sonntag bekannt.Präsident Lee will am 25. August mit seinem Amtskollegen Donald Trump in den USA zu Spitzengesprächen zusammenkommen.Das Präsidialamt wolle diese Woche vor allem an Folgemaßnahmen zu den staatspolitischen Aufgaben arbeiten und die Auslandsreise des Präsidenten vorbereiten, hieß es.Bei einem Treffen mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Unternehmern wolle sich das Präsidialamt für die Unterstützung bei den Zollverhandlungen mit den USA bedanken. Mit Blick auf das Gipfeltreffen mit den USA solle über Erfolge im Wirtschaftsbereich, Investitions- und Kaufpläne von Unternehmen in den USA und Schwierigkeiten gesprochen werden, hieß es.Darüber hinaus werden der präsidiale Stabschef Kang Hoon-sik, der Direktor für nationale Politik, Kim Yong-beom, und der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac diese Woche mit Journalisten sprechen.Es werden die ersten öffentlichen Diskussionen der drei Chefs im Präsidialamt mit Reportern seit dem Amtsantritt der neuen Regierung sein.Ein thematischer Schwerpunkt bei der Kommunikation mit der Presse sollen die Staatsvision der "Regierung der Volkssouveränität" und wichtige anstehende Angelegenheiten sein, hieß es.