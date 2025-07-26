Umfrage: Zustimmung zu Präsident Lee auf tiefsten Stand seit Amtseinführung gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Amtsführung von Präsident Lee Jae Myung ist auf den tiefsten Stand seit seinem Amtseintritt gefallen.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag einer lokalen Zeitung vom 11. bis 14. August landesweit bei 2.003 Wählern ab 18 Jahren durchführte.Laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen sagten 51,1 Prozent der Befragten, dass Lee gut arbeite. Der Zustimmungswert sank um 5,4 Prozentpunkte zur Vorwoche und die zweite Woche in Folge.Bei einer gesonderten Umfrage zur Zustimmung für Parteien kam die regierende Demokratische Partei (DP) auf 39,9 Prozent. Die Partei Macht des Volks (PPP) kam auf 36,7 Prozent. Hierfür wurden am 13. und 14. August landesweit 1.001 Wähler ab 18 Jahren befragt.Die DP verlor 8,5 Prozentpunkte verglichen mit der Vorwoche und unterschritt damit erstmals seit sieben Monaten die 40-Prozent-Schwelle.Realmeter führte die gesunkenen Zustimmungswerte von Präsident Lee und der Regierungspartei auf ein Zusammenspiel zweier Faktoren zurück. Diese sind umstrittene Begnadigungen zum Jahrestag der Unabhängigkeit und Widerstand gegen Regierungsmaßnahmen zur Kapitalertragsteuer auf Aktien.