Koreanische Sängerin Insooni erhält Woman of Influence Award

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sängerin Kim In-soon, beruflich bekannt als Insooni, ist als Preisträgerin des Woman of Influence Award 2025 ausgewählt worden.Das gab die Organisation Pearl S. Buck International, die den Preis vergibt, auf ihrer Website bekannt, verlautete aus der südkoreanischen Musikindustrie am Freitag.Die 68-Jährige ist die erste südkoreanische Preisträgerin nach der verstorbenen ehemaligen First Lady Lee Hee-ho, die im Jahr 2000 mit dem Preis ausgezeichnet wurde.Insooni sei eine Philanthropin und Streiterin für junge Menschen mit gemischter Abstammung und mit multikulturellen Hintergründen. Geboren als Kind einer südkoreanischen Mutter und eines afroamerikanischen Vaters nach dem Koreakrieg sei sie von ihrer Mutter aufgezogen worden, die Unterstützung durch das Kinder-Förderprogramm von Pearl S. Buck International erhalten habe, schrieb die Organisation.Sie habe die Rassendiskriminierung in der Gesellschaft überwunden und in der Musikindustrie Erfolge gefeiert. Sie sei in ihrem Heimatland bekannt geworden, hieß es weiter.