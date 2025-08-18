Kospi schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat im Minus geschlossen.Der Index verlor 1,5 Prozent auf 3.177,28 Zähler.Die Anlegerstimmung war gedämpft, weil US-Präsident Donald Trump am Freitag gesagt hatte, neue Zölle auf Stahl und Halbleiter ankündigen zu wollen.Lee Kyung-min von Daishin Securities sagte der Nachrichtenagentur Yonhap, dass die Ankündigung kein substanzieller Negativfaktor werde, da mit den Zöllen vor allem zum Bau von Fabriken in den USA angeregt werden solle.Halbleiter-Aktien seien zuletzt stark gestiegen, die zunehmende Angst im Markt habe zu Gewinnmitnahmen veranlasst, sagte der Experte weiter.