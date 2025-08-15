Nordkoreas Machthaber kritisiert Militärübung Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA kritisiert.Die Übung sei klarer Ausdruck ihrer feindseligsten und konfrontativsten Haltung gegenüber Nordkorea, sagte er am Montag während eines Besuchs auf der Werft Nampo in der Provinz Süd-Pyongan. Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Kim habe dort den Test des integrierten Betriebs der Waffensysteme des Zerstörers „Choe Hyon“ beaufsichtigt.Südkorea und die USA begannen am Montag ihre Übung Ulchi Freedom Shield.Kim sprach in dem Zusammenhang von einer Ursache für die Zerstörung von Frieden und Sicherheit in der Region. Dies erfordere eine radikale Ausweitung der atomaren Aufrüstung Nordkoreas.Die Marine solle außerdem zur tragenden Säule einer erhöhten Verteidigungskraft werden.Dem Bericht zufolge zeigte sich der Machthaber zufrieden damit, dass die Modernisierung und atomare Aufrüstung der Marine schrittweise vorankomme.Nordkorea hatte die Choe Hyon, seinen ersten Zerstörer mit einer Verdrängung von 5.000 Tonnen, im April präsentiert.