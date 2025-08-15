Präsident Lee trifft mit US-Senatoren zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Montag zwei US-Senatoren empfangen, die zu einem Besuch nach Südkorea gekommen sind.Im Vorfeld seines ersten Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump am 25. August kam Lee mit Tammy Duckworth und Andy Kim zu einem Gespräch zusammen. Laut dem Präsidialamt in Seoul wurde die industrielle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, einschließlich der Schiffbaukooperation, besprochen.Lee äußerte die Hoffnung, dass beim anstehenden Gipfel in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Schiffbaukooperation, greifbare Ergebnisse erzielt werden.Er teilte auch die Absicht mit, die koreanisch-US-amerikanische Allianz künftig zu einem zukunftsorientierten, umfassenden Strategiebündnis auszubauen. Dies gelte nicht nur im Hinblick auf die Sicherheit, sondern auch für verschiedene andere Bereiche wie Wirtschaft sowie Spitzenwissenschaft und -technologie. Er bat den Kongress um eine Schlüsselrolle hierfür.Die Senatoren sagten, dass in den USA die Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Südkorea groß seien. Der US-Kongress wolle Unterstützung leisten, damit greifbare Ergebnisse erzielt werden.