World Games 2025: Südkorea stellt mit 14 Medaillen eigenen Rekord ein

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den World Games 2025 in Chengdu seinen Rekord für die meisten Medaillen bei dieser Multisportveranstaltung eingestellt.Bei den 12. World Games gewann das Land insgesamt 14 Medaillen, darunter fünfmal Gold, zweimal Silber und siebenmal Bronze.Südkorea holte in verschiedenen Sportarten Medaillen und zeigte sich damit auch in Sportarten konkurrenzfähig, die nicht zum olympischen Programm gehören. Das Land war besonders in Jiu Jitsu (zweimal Gold, einmal Bronze) und im Flossenschwimmen (einmal Gold und Silber, zweimal Bronze) erfolgreich.Die Jiu Jitsu-Atletinnen Im Eon-ju und Sung Ki-ra und der Wushu-Athlet Song Gi-cheol gewannen bei ihrer ersten Teilnahme an den World Games Goldmedaillen. Cho Myung-woo gewann die allererste Goldmedaille für Südkorea im Billard bei den World Games.Der Flossenschwimmer Shin Myeong-jun gewann Einzelgold und mit der Mannschaft Bronze. Im 50-Meter-Apnoe-Rennen der Männer stellte er einen neuen Meisterschaftsrekord auf.Nach der Schlussfeier am Sonntag kehrte das südkoreanische Team am Montag zurück.