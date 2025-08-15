Südkorea plant Strategie für schrittweise Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Südkorea will an einer Strategie für die schrittweise Denuklearisierung Nordkoreas arbeiten.Diesen Lösungsansatz für die nordkoreanische Nuklearproblematik präsentierte Außenminister Cho Hyun am Montag vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung.Mit den USA werde auf hochrangiger Ebene ein Leitsatz für die Nordkorea-Politik koordiniert. Auf der Grundlage einer engen Abstimmung würden die Voraussetzungen für einen Dialog über die nordkoreanische Nuklearfrage geschaffen. Dieser solle Gespräche zwischen Nordkorea und den USA sowie beiden Koreas umfassen, hieß es.Auf dieser Grundlage wiederum würde eine Strategie für eine stufenweise Denuklearisierung ausgearbeitet, beginnend mit einem Atomstopp bis hin zur Reduzierung und dem Abbau des Atomprogramms. Nachbarländer wie China und Russland sollten zudem zu einer konstruktiven Rolle bewegt werden.Im Falle eines fortschreitenden Dialogs würden innerkoreanische Gespräche und Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA parallel geführt.Dadurch sollten Bedingungen für die Denuklearisierung und gleichzeitig einen Prozess zur Schaffung einer Friedensstruktur auf der koreanischen Halbinsel geschaffen werden, hieß es weiter.