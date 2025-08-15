Zum Menü Zum Inhalt

Drei Songs aus „KPop Demon Hunters” in Top 10 der Billboard Hot 100

Write: 2025-08-19 11:40:43Update: 2025-08-19 13:41:32

Drei Songs aus „KPop Demon Hunters” in Top 10 der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Drei Songs aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ haben es unter die ersten Zehn in den wichtigsten US-Single-Charts Billboard Hot 100 geschafft. 

Billboard teilte in der Ankündigung der neuesten Charts am Montag (Ortszeit) mit, dass „Golden“ an zweiter Stelle liege. „Your Idol“ sei auf Platz vier gelandet, „Soda Pop“ auf Platz zehn. 

„Golden“, ein Song der in dem Film auftauchenden fiktiven K-Pop-Girlgroup Huntr/x, hatte letzte Woche die Spitze erobert, fiel nun jedoch um einen Rang zurück. 

Die Hitparade wird anhand der Zahl der Streams, der Radioeinsätze und der Verkäufe ermittelt. 

Billboard wies darauf hin, dass es „KPop Demon Hunters“ nach „Saturday Night Fever“ und „Waiting to Exhale“ gelungen sei, mit mindestens drei Filmmusikstücken gleichzeitig in die Top Ten der Hot 100 zu kommen.
