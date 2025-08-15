Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Südkoreas Marineinfanterie nimmt erstmals an Militärübung Super Garuda Shield teil

Write: 2025-08-19 12:03:57Update: 2025-08-19 15:06:09

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marineinfanterie nimmt zum ersten Mal an dem von den USA und Indonesien organisierten jährlichen Großmanöver „Super Garuda Shield“ teil.

Nach Angaben der Marineinfanterie am Dienstag findet die diesjährige Übung vom 23. August bis 7. September in Jakarta, Dabo Singkep und Baturaja in Indonesien statt. 

Etwa 5.000 Soldaten aus 14 Ländern werden daran teilnehmen. Aus Südkorea, den USA, Indonesien und den Niederlanden kommen Marineinfanteristen zum Einsatz, aus Singapur, Australien und Kanada Heeressoldaten. 

Die südkoreanische Marineinfanterie wird etwa 20 Angehörige, darunter eine Spezialaufklärungseinheit, schicken. Sie werden an Übungen für Kampftechniken, Spezialeinsätze und die Landung teilnehmen. 

Die Übung Super Garda Shield wurde im Jahr 2007 von den USA und Indonesien ins Leben gerufen, um die Fähigkeiten im Dschungelkrieg zu verbessern. Mittlerweile entwickelte sie sich zu einem multinationalen Großmanöver.
