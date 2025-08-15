Präsident Lee nominiert Botschafter in USA und Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat vor den Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der USA und Japans die Botschafter in beiden Ländern nominiert.Laut dem Präsidialamt wurde die ehemalige Außenministerin Kang Kyung-wha für den Posten des Botschafters in den USA ausgewählt, und der ehemalige Botschafter in Vietnam, Lee Hyuk, für den des Botschafters in Japan.Kang war die erste Außenministerin der Regierung von Präsident Moon Jae-in. Sie war auch als Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs für die Politik und Gesandte der Vertretung Südkoreas bei den Vereinten Nationen tätig.Lee diente als Gesandter der Botschaft in Japan, Generaldirektor für asiatische und pazifische Angelegenheiten im Außenministerium und Botschafter in den Philippinen und Vietnam.In politischen Kreisen wird davon ausgegangen, dass Präsident Lee die Auswahl von Botschaftern zügig vornahm, um vor dem Antrittsbesuch in den USA seine Personalentscheidungen für den außenpolitischen Bereich abzuschließen.