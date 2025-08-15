Kirche in Südkorea erwägt Wiederaufbau von Bauarbeiten für Herzklinik in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Eine Kirche in Südkorea überprüft, die 2010 eingestellten Bauarbeiten für eine Herzklinik in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang wiederaufzunehmen.Die Yoido Full Gospel Church teilte am Montag mit, dass sich ihr Hauptpastor Lee Young-hoon am 11. August mit Vereinigungsminister Chung Dong-young getroffen habe. Sie hätten vereinbart, dass Kirche und Regierung für die Wiederaufnahme der Bauarbeiten für die Herzklinik Pjöngjang zusammenarbeiten würden.Cho Yong-gi, Gründer der Yoido Full Gospel Church, hatte sich während eines Besuchs im nordkoreanischen Kaesong im Juni 2007 mit der Koreanischen Christlichen Vereinigung auf die Krankenhausgründung geeinigt. Die Bauarbeiten begannen Ende jenes Jahres.Angesichts der angespannten Beziehungen nach der Versenkung der südkoreanischen Korvette Cheonan im Jahr 2010 wurden die Bauarbeiten eingestellt, als sie zu etwa 70 Prozent fortgeschritten waren.Im Rahmen des Projekts für medizinische Hilfe sollte in Pjöngjang eine medizinische Einrichtung mit 280 Betten entstehen. Südkoreanische Ärzte und Krankenpfleger sollten dortige Herzpatienten behandeln.