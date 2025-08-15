Präsident Lee berät sich vor Treffen mit Trump mit Unternehmern

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump mit Unternehmern getroffen, die ihn auf der Reise in die USA begleiten werden.An dem Gespräch am Dienstag nahmen der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo, und weitere führende Unternehmer des Landes teil.Anlass für das Treffen waren offenbar Verhandlungen über Details zu den Zöllen, eines der beiden wichtigsten Themen, die beim Gipfel behandelt werden sollen.Die südkoreanische Regierung hatte bei den Verhandlungen mit den USA Ende Juli einen Zollsatz von 15 Prozent, damit denselben Zollsatz wie für große Konkurrenten wie die Europäische Union und Japan, durchgesetzt. Im Gegenzug hatte Seoul massive Investitionen in den USA in Höhe von 350 Milliarden Dollar zugesagt.Einheimische Großunternehmen hatten die Regierung mit hohen Investitionszusagen in den USA unterstützt, was einer Einigung Vorschub leistete.