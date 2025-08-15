US-Experte: Trump zielt offenbar auf klaren Erfolg bei Treffen mit Lee

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump möchte nach Einschätzung eines US-Experten wahrscheinlich einen klaren Erfolg beim anstehenden Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung erzielen.Diese Ansicht äußerte Victor Cha, Korea Chair an der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Montag (Ortszeit).Nach Chas Einschätzung war Trumps Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am vergangenen Freitag in Alaska nicht wirklich ein großer Sieg für Trump. Der Experte verglich den Gipfel mit Trumps Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Jahr 2019 in Hanoi, das ohne Einigung beendet worden war.Cha wies darauf hin, dass ein geplantes Mittagessen zwischen Trump und Putin abgesagt worden war. Ähnliches habe Trump auch in Hanoi mit Kim gemacht. Er habe damals das Treffen vorzeitig verlassen und gesagt, dass es keine Einigung gäbe.Trump möge es nicht, dass auf einen Misserfolg der nächste folge. Er werde wahrscheinlich nächste Woche unbedingt irgendeinen Erfolg erzielen wollen. Das könnte ein gutes Zeichen sein, hieß es weiter.Gleichzeitig forderte Cha, dass bei den bilateralen Gesprächen auch alle anderen Angelegenheiten betreffend die USA betrachtet werden müssten.