Notenbankchef warnt vor fortbestehenden in- und externen Unsicherheiten

Photo : YONHAP News

Rhee Chang-yong, der Gouverneur der Bank of Korea (BOK), sieht weiterhin große Unsicherheit im In- und Ausland.Die Zentralbank werde daher die konjunkturelle Lage und Preisstabilität sorgfältig prüfen, bevor sie ihre Zinsentscheidung treffe, sagte er am Dienstag.Er erinnerte daran, dass die Notenbank seit vergangenem Oktober unter umfassender Berücksichtigung der Wirtschaftslage in Südkorea den Schlüsselzins viermal und insgesamt um 100 Basispunkte gesenkt hatte. Dabei habe sie auch Risiken wie die private Verschuldung und Wechselkurse überprüft und das Tempo der Zinssenkungen angepasst.In Bezug auf die koreanische Wirtschaft wies der Notenbankchef darauf hin, dass nach einem schleppenden Wachstum bis Anfang des Jahres im zweiten Quartal eine Erholung einsetzte. Auch im zweiten Halbjahr werde mit einem anhaltenden Erholungstrend, vor allem bei der Binnennachfrage aufgrund der Ausführung des Nachtragshaushalts gerechnet.Er warnte zugleich, dass auf dem Wachstumspfad immer noch hohe Unsicherheiten bestünden. Diese gebe es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Fortgang der Handelsverhandlungen der USA mit China und anderen führenden Volkswirtschaften sowie dem Tempo der Erholung der Inlandsnachfrage.