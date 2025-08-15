Seoul: Übung mit USA zielt nicht auf Angriffe auf Nordkorea ab

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat betont, dass die gemeinsame Militärübung mit den USA weder auf Angriffe auf Nordkorea noch auf die Erhöhung der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzielt.Die entsprechende Äußerung machte ein Ministeriumsbeamter am Dienstag angesichts der Kritik von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an der am Montag begonnenen Übung Ulchi Freedom Shield. Kim hatte vom Ausdruck der feindseligsten und konfrontativsten Haltung gesprochen.Der Beamte betonte, dass die gemeinsame Übung einen defensiven Charakter habe und für den Schutz des Lebens und der Sicherheit der Bürger gedacht sei.Es gilt als ungewöhnlich, dass Machthaber Kim persönlich die südkoreanisch-US-amerikanische Übung kritisiert hatte. Der Ministeriale betrachtete Kims Äußerung als Bekräftigung der Position zu den Übungen Südkoreas und der USA, die seine Schwester Kim Yo-jong am 14. August mitgeteilt habe.Kim Yo-jong hatte in Bezug auf die Verschiebung eines Teils der Feldübungen im Rahmen der UFS durch Südkorea und die USA gesagt, solche Maßnahmen würden sich als vergeblich erweisen.