KI-Fähigkeiten koreanischer Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum überdurchschnittlich

Write: 2025-08-19 16:14:47Update: 2025-08-19 16:32:15

KI-Fähigkeiten koreanischer Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum überdurchschnittlich

Photo : KBS News

Südkoreanische Unternehmen haben laut dem Ergebnis einer Studie mehr Fähigkeiten im KI-Bereich als der Durchschnitt der Konkurrenz in der asiatisch-pazifischen Region. 

Zu dem Ergebnis kommt Dell Technologies in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht zum strategischen Plan für die KI-Implementierung. Im Auftrag des Unternehmens analysierte das globale Marktforschungsunternehmen IDC die Entwicklungen bei der Einführung von künstlicher Intelligenz bei Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum.

Demnach haben 32 Prozent der Unternehmen in Südkorea KI bereits für verschiedene Tätigkeiten eingeführt oder erkennen die KI-Fähigkeiten als entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Damit liegt Südkorea über dem Durchschnitt von 24 Prozent in der Region.

26 Prozent der Unternehmen in Südkorea antworteten, dass sie sich hinsichtlich der KI-Nutzung noch im Anfangsstadium befänden. Im Schnitt gaben 31 Prozent der Unternehmen in der Region diese Antwort.

Als wichtige Herausforderungen bei der Verbreitung generativer KI nannten Unternehmen steigende IT-Kosten, staatliche Regulierung und Compliance-Risiken sowie die Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen.
