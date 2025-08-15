Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Präsident Lee spricht vor Treffen mit Trump mit Unternehmern

Write: 2025-08-19 16:18:12Update: 2025-08-19 16:26:17

Präsident Lee spricht vor Treffen mit Trump mit Unternehmern

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump mit Unternehmern getroffen, die ihn auf seiner USA-Reise begleiten werden.

Sprecherin Kang Yu-jung gab am Dienstag bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Gesprächsrunde bekannt.

Das Treffen habe dem direkten Austausch des Präsidenten mit den Wirtschaftsvertretern vor der USA-Reise dienen sollen. Im Mittelpunkt hätten eine Diskussion über Maßnahmen zur Maximierung wirtschaftlicher Erfolge beim Gipfel sowie Investitions- und Kaufpläne in den USA gestanden.

Lee betonte die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen von Regierung und Unternehmen angesichts der schwierigen Exportlage, um die Krise in eine Chance zu verwandeln, hieß es.

Zudem sprach der Präsident den Unternehmern seinen Dank für deren Einsatz während der jüngsten Zollverhandlungen aus, der zu besseren Ergebnissen als erwartet geführt habe.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >