Präsident Lee spricht vor Treffen mit Trump mit Unternehmern

Präsident Lee Jae Myung hat sich vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump mit Unternehmern getroffen, die ihn auf seiner USA-Reise begleiten werden.Sprecherin Kang Yu-jung gab am Dienstag bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Gesprächsrunde bekannt.Das Treffen habe dem direkten Austausch des Präsidenten mit den Wirtschaftsvertretern vor der USA-Reise dienen sollen. Im Mittelpunkt hätten eine Diskussion über Maßnahmen zur Maximierung wirtschaftlicher Erfolge beim Gipfel sowie Investitions- und Kaufpläne in den USA gestanden.Lee betonte die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen von Regierung und Unternehmen angesichts der schwierigen Exportlage, um die Krise in eine Chance zu verwandeln, hieß es.Zudem sprach der Präsident den Unternehmern seinen Dank für deren Einsatz während der jüngsten Zollverhandlungen aus, der zu besseren Ergebnissen als erwartet geführt habe.