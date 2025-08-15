Nordkorea kritisiert Präsident Lee für Friedensbemühungen

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat Südkoreas Präsident Lee Jae Myung für dessen Versöhnungsgesten gegenüber Pjöngjang kritisiert.Südkorea könne für Nordkorea kein diplomatisches Gegenüber sein, sagte Kim bei einer Beratung mit Direktoren des Außenministeriums am Dienstag, wie die Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete.Sie kritisierte Lees Äußerung vom Montag, dass gegenseitiges Vertrauen wiederhergestellt werde, sollten sich kleine Taten anhäufen. Jeder einzelne Satz sei eine Illusion und ein sinnloser Traum, sagte Kim.Nach ihren Worten besteht Südkoreas Ambition zur Konfrontation mit Nordkorea sowohl unter konservativen als auch demokratischen Regierungen unverändert fort.Lee Jae Myung sei keine Persönlichkeit, die diesen Lauf der Geschichte verändern könne, fuhr Kim fort.Während es vortäusche, die Hand zur Versöhnung auszustrecken, führe Südkorea erneut eine gemeinsame Militärübung durch. Man müsse die Aufmerksamkeit darauf richten, dass dabei Operationen überprüft würden, die Nuklear- und Raketenfähigkeiten Nordkoreas frühzeitig zu beseitigen und Angriffe auf das Gebiet der Volksrepublik auszuweiten, hieß es weiter.