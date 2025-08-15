Zum Menü Zum Inhalt

Gold Derby TV Awards: „Squid Game” erhält sechs Auszeichnungen

Write: 2025-08-20 11:19:54Update: 2025-08-20 14:10:04

Photo : YONHAP News

Die Netflix-Serie „Squid Game“ hat bei den 22. Gold Derby TV Awards sechs Auszeichnungen erhalten.

Laut der Website des US-Preises wurde die koreanische Serie als beste Dramaserie ausgezeichnet. 

Lee Jung-jae gewann den Preis für den besten Dramaschauspieler, Kang Ae-sim den für die beste Nebendarstellerin. Choi Seung-hyun wurde als bester Nebendarsteller geehrt, Gong Yoo als bester Gastdarsteller. 

Zudem gewann die Serie den Preis für das beste Ensemble. 

Für die diesjährigen Auszeichnungen kamen Fernsehproduktionen und Filme infrage, die in der Saison 2024-25 veröffentlicht wurden.
