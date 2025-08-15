IAEA: Offenbar neue Urananreicherungsanlage im nordkoreanischen Yongbyon

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Anzeichen für ein neues Gebäude im nordkoreanischen Yongbyon entdeckt.Dabei soll es sich vermutlich um eine Urananreicherungsanlage handeln.Wie die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Mittwoch schrieb, gehe dies aus einem am Montag von der IAEA veröffentlichten Bericht hervor. Eine Auswertung von Satellitenbildern und Daten in den letzten zwölf Monaten habe ergeben, dass in Yongbyon im vergangenen Dezember mit dem Bau eines neuen Gebäudes begonnen worden sei. Dessen Außenhaut sei im Mai fertiggestellt worden.Die neue Anlage ähnele der Urananreicherungsanlage in Kangson nahe Pjöngjang.Die Organisation warnte vor der Möglichkeit, dass Nordkorea seine Aktivitäten zur Urananreicherung dank der neuen Anlage in Yongbyon ausweiten könnte.IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi hatte bereits im Juni davon gesprochen, dass in Yongbyon eine Einrichtung entstehe, die der Urananreicherungsanlage in Kangson ähnlich sei.Auch „Beyond Parallel“, die auf Nordkorea spezialisierte Website der US-Denkfabrik CSIS, hatte damals über die Bauarbeiten in Yongbyon berichtet und war ebenfalls davon ausgegangen, dass es sich um eine Urananreicherungsanlage handeln könnte.