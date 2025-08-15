US-Einwanderungsbehörde will Social-Media-Konten von Antragstellern für Langzeitaufenthalt überprüfen

Photo : YONHAP News

Die US-Einwanderungsbehörde wird auch Social-Media-Konten von Antragstellern für einen längerfristigen Aufenthalt prüfen, um eventuelle antiamerikanische Ansichten aufzudecken.Die entsprechenden Anweisungen seien an die zuständigen Beamten weitergeleitet worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.Von der Maßnahme seien jene betroffen, die in den USA wohnen oder die amerikanische Staatsbürgerschaft erwerben wollten, hieß es.Amtssprecher Matthew Tragesser sagte, Amerikas Vorteile sollten nicht denen zuteilwerden, die das Land hassen und antiamerikanische Ideologien verfolgen.Die US-Regierung stützt sich bei diesem Schritt auf das Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1952. In Bezug auf antiamerikanische Ideologien nach dem Gesetz seien eigentlich Kommunisten anvisiert worden, so AFP.Die Einwanderungsbehörde hatte zuvor am 15. August angekündigt, von den Anforderungen für den Erwerb der Staatsangehörigkeit die moralische Eignung besonders gründlich zu überprüfen. Demnach werde neben dem Bildungsstand und Steuerstatus der Antragsteller auch geprüft, ob sie wiederholt gegen Verkehrsgesetze verstoßen haben.