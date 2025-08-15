Politik Regierung fordert von petrochemischer Industrie Umstrukturierung

Die Regierung hat die petrochemische Industrie zu einer grundlegenden Umstrukturierung aufgefordert.



Sollte sich die Branche entschlossen hierfür einsetzen, werde die Regierung dies nach besten Kräften unterstützen, sagte Finanzminister Koo Yun-cheol am Mittwoch.



Als Vorbild nannte Koo die Schiffbaubranche, die bei den Zollverhandlungen mit den USA eine entscheidende Rolle spielte.



Es werde ein Abkommen über eine Umstrukturierung abgeschlossen, an dem zehn führende Petrochemieunternehmen beteiligt sein würden, sagte er bei einem Ministertreffen. Jedes Unternehmen werde bis Jahresende konkrete Umstrukturierungspläne vorlegen, Ziel sei ein Kapazitätsabbau von bis zu 3,7 Millionen Tonnen.



Obwohl ein globales Überangebot drohe, hätten einheimische Unternehmen berauscht vom früheren Aufschwung ihre Anlagen ausgebaut. Sie hätten zudem die Gelegenheit zur Umstellung auf Produkte mit hoher Wertschöpfung verpasst und sähen sich mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, hieß es.



Koo stellte ein rechtzeitiges Maßnahmenpaket in Aussicht, wenn die Pläne der Unternehmen überzeugend sind. Dieses solle eine Deregulierung und finanzielle sowie steuerliche Maßnahmen umfassen.