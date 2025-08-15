Politik Südkoreas Parlamentschef von China zu Feierlichkeiten zum Siegestag eingeladen

Die chinesische Regierung hat den Präsidenten der südkoreanischen Nationalversammlung, Woo Won-shik, zu den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 3. September auf dem Tian’anmen-Platz in Peking eingeladen.



Das gab das Pressebüro des Parlamentschefs am Mittwoch bekannt.



Die Mitteilung erfolgte nach einem Treffen zwischen Woo und dem chinesischen Botschafter in Südkorea, Dai Bing, früher am Tag.



Das Büro will später bekannt machen, ob Woo an der Zeremonie teilnehmen wird.