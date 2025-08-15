BTS-Konzertfilme kommen weltweit ins Kino

Photo : KBS News

Eine Reihe von Konzertfilmen der K-Pop-Group BTS kommt im September weltweit ins Kino.Sie würden vom 24. September bis 5. Oktober in über 2.000 Kinos in mehr als 65 Ländern und Gebieten gezeigt, teilte ihre Agentur am Donnerstag mit.Im Rahmen der Veranstaltung „BTS Movie Weeks“ werden vier Konzertfilme gezeigt. Dazu zählen das erste Konzert der Gruppe im KSPO Dome im Olympic Park Seoul im Jahr 2016 und ihre Welttournee nach der Auszeichnung bei den Billboard Music Awards 2017. Auf dem Programm stehen außerdem das allererste Konzert als koreanische Künstler im Wembley-Stadion in Großbritannien im Jahr 2019 und das Online-Fantreffen anlässlich acht Jahre nach dem Debüt „BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO“.In Südkorea laufen die Filme in den Kinos der Kette Megabox vom 23. September bis 21. Oktober.