G7 fordert Nordkoreas Verzicht auf Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Die G7-Staaten haben Nordkorea zu einer vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung aufgefordert.Die Forderung unterbreitete die G7-Direktorengruppe für Nichtverbreitung in einer Erklärung am Mittwoch (Ortszeit).Sie bekräftige ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas. Sie fordere Nordkorea auf, alle Atomwaffen und andere Massenvernichtungswaffen, ballistische Raketen und damit verbundene Aktivitäten auf vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Weise und im Einklang mit allen einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats aufzugeben, hieß es.Die Gruppe erklärte weiter, Nordkorea könne und werde niemals den Status einer Atommacht gemäß dem Atomwaffensperrvertrag oder einen sonstigen Sonderstatus haben.Sie verpflichte sich, Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen und illegalen Praktiken entgegenzuwirken, mit denen die illegalen Programme Nordkoreas für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen finanziert würden, hieß es weiter. Die Gruppe bezeichnete zudem Russland und China als wichtigste Unterstützer bei diesen Aktivitäten.