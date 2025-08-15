Japan will offenbar Südkoreanern zweites Working-Holiday-Visum erlauben

Photo : YONHAP News

Japan will Südkoreanern offenbar erlauben, ein Working-Holiday-Visum ein zweites Mal zu erhalten.Dies berichtete die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ am Mittwoch unter Berufung auf einen Regierungsbeamten.Eine Vereinbarung hierzu würden Präsident Lee Jae Myung und Premierminister Shigeru Ishiba voraussichtlich bei ihrem Gipfelgespräch am Samstag treffen. Beide Länder wollten mehr junge Menschen dazu ermutigen, die Sprache und Kultur des Nachbarn zu verstehen. Außerdem sollten dadurch der Personenaustausch und die wirtschaftliche Kooperation gefördert werden, hieß es.Japan stellt jungen Ausländern, die im Rahmen des Working-Holiday-Programms einreisen, grundsätzlich nur einmal und für ein Jahr ein Visum aus. Von diesem Jahr an können jedoch Staatsbürger aus acht Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien und Kanada, ein zweites Mal ein Working-Holiday-Visum erhalten.Sollte die Vereinbarung zustande kommen, werde auch die südkoreanische Regierung jungen Japanern erlauben, ein Working-Holiday-Visum zwei Mal zu bekommen, schrieb die Zeitung.