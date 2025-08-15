Europe Smash: Lim und Shin erreichen Halbfinale im Mixed-Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Die Tischtennisspieler Lim Jong-hoon und Shin Yu-bin haben beim WTT Europe Smash 2025 das Halbfinale im gemischten Doppel erreicht.Im Viertelfinalspiel am Mittwoch (Ortszeit) im schwedischen Malmö setzte sich die südkoreanische Paarung mit 3:0 gegen Andres Lind (Dänemark) und Adriana Díaz (Puerto Rico) durch.Im Halbfinale treten die Koreaner gegen Sora Matsushima und Satsuki Odo aus Japan an.Das Duo Lim-Shin hatte in der diesjährigen WTT Series die Turniere in Zagreb und Ljubljana gewonnen. Beim United States Smash im Juli wurde der zweite Platz erreicht.