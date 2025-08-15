Präsident Lee will Hanwha-Werft in Philadelphia besuchen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird während seines anstehenden Besuchs in den USA eine dortige Werft des koreanischen Konzerns Hanwha Group besuchen.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, gab am Donnerstag bekannt, dass Lee am 26. August (Ortszeit) die Hanwha Philly Shipyard in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania besichtigen werde.Die Werft hatte die Hanwha Group im vergangenen Dezember unter dem Einsatz von 100 Millionen Dollar übernommen. Sie gilt als symbolische Stätte für die Schiffbaukooperation zwischen beiden Ländern, die im Juli zum Durchbruch bei den Zollverhandlungen verholfen hatte.Mit seinem Besuch auf der Werft am Tag nach dem Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump am 25. August will Lee offenbar die Bereitschaft hervorheben, eine enge Zusammenarbeit im Schiffbau zu unterstützen.Lee reist vom 24. bis 27. August in die USA.