Präsident Lee trifft sich mit Microsoft-Gründer Gates

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist am Donnerstag mit Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft und Vorsitzender der Gates Foundation, zusammengetroffen.Lee und Gates hätten sich über die globale Gesundheitskooperation, die KI-gestützte Zukunftsindustrie und kleine modulare Reaktoren (SMR) ausgetauscht, teilte die präsidiale Sprecherin Kang Yu-jung mit.Gates habe die Hoffnung geäußert, dass Südkorea weiterhin zu Verbesserungen für die globale Gesundheit beitragen werde. Dabei habe er darauf hingewiesen, dass sich Südkorea vom Nehmerland zum Geberland gewandelt habe, hieß es.Nach weiteren Angaben sagte Gates, dass SMRs eine wirksame Lösung für den steigenden Strombedarf in Hightech-Industrien wie KI und Halbleiter sein könnten. Lee sprach von einem großen Interesse seiner Regierung am Bau von Atomkraftwerken der nächsten Generation.