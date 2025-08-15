Seoul weist Berichte über möglichen Anteilserwerb der USA an Samsung zurück

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt in Seoul hat einen ausländischen Medienbericht als haltlos zurückgewiesen, nach dem die US-Regierung den Erwerb von Anteilen an Samsung Electronics im Gegenzug für Subventionen für die Halbleiterindustrie erwägt.Dies würde bedeuten, dass (wie im Falle von Intel) die Subventionen in Anteile umgetauscht werden sollen. Ihres Wissens habe noch kein koreanisches Unternehmen entsprechende Subventionen erhalten, sagte die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, am Donnerstag.Daher gelte dies nicht für koreanische Unternehmen. Sie hätten auch bestätigt, dass sie keine Mitteilung dieser Art erhalten hätten, hieß es.Reuters hatte am Dienstag (Ortszeit) berichtet, dass US-Handelsminister Howard Lutnick erwäge, dass Halbleiterunternehmen, die mit Zuschüssen nach dem CHIPS Act Fabriken in den USA bauen, Anteile an die US-Regierung abtreten. Dazu zählten der taiwanesische Hersteller TSMC, das US-Unternehmen Micron Technology und das koreanische Unternehmen Samsung Electronics.