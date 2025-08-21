Kospi kann nach drei Verlusttagen wieder zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag nach drei Verlusttagen wieder zulegen können.Die Hauptbörse rückte um 0,37 Prozent auf 3.141,74 Zähler vor.Am Vortag war der Kospi noch auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen zurückgefallen, heute ging es laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap vor allem dank institutioneller Anleger wieder aufwärts.Vor dem Besuch von Präsident Lee Jae Myung in den USA habe es in mehreren Sektoren eine Schnäppchenjagd gegeben, sagte Lee Kyung-min von Daishin Securities gegenüber Yonhap.Vor allem die Erholung in Sektoren wie Atomkraft, Rüstung und Schiffbau habe dem Kospi zum Anstieg verholfen, wurde Lee weiter zitiert.