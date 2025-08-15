Vertrauter von Ex-First Lady Kim wegen Bestechungsvorwurfs inhaftiert

Photo : KBS News

Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen Kim Keon-hee, Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, ist ein Vertrauter von ihr inhaftiert worden.Ein Gericht in Seoul erließ am Vorabend einen Haftbefehl gegen den Schamanen Jeon Seong-bae, besser bekannt als Mönch Geonjin, wegen des Vorwurfs der Bestechung. Begründet wurde dies mit Verdunkelungsgefahr.Jeon wird vorgeworfen, im Auftrag der Vereinigungskirche Kim um Gefälligkeiten gebeten und Luxusgeschenke überreicht zu haben.Es wird erwartet, dass das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki nun auch die Ermittlungen zum Vorwurf der Einmischung in die Arbeit der Partei Macht des Volks (PPP) vorantreiben wird.Jeon wird verdächtigt, sich 2023 in die Wahl des Vorsitzenden der damaligen Regierungspartei eingemischt zu haben. Er soll damals dafür gesorgt haben, dass eine große Zahl von Mitgliedern der Vereinigungskirche der Partei beitritt.Das Team lud unterdessen Kim zu einer Vernehmung um 10 Uhr am Samstag vor. Es ist die vierte Vorladung seit Kims Inhaftierung. Bislang machte sie stets von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.