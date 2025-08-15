Außenminister Cho überraschend in die USA abgereist

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Cho Hyun ist am Donnerstag, vier Tage vor dem geplanten bilateralen Gipfeltreffen, überraschend in die USA aufgebrochen.Wie verlautete, sei er zur Koordinierung des Gipfels abgereist.Ursprünglich war geplant, dass Cho Präsident Lee Jae Myung nach Tokio begleitet und beim Gipfel mit dem japanischen Premierminister Shigeru Ishiba am Samstag anwesend ist.Die vorzeitige Abreise des Außenministers in die USA sorgt für Spekulationen, dass im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für das Treffen zwischen Lee und seinem US-Amtskollegen Donald Trump etwas Unerwartetes passiert sein könnte.Laut einem Beamten des Außenministeriums brach Cho am Donnerstag in die USA auf. Seine vorgezogene Reise sei auf Vorschlag Südkoreas am Mittwoch beschlossen und kurzfristig organisiert worden.Lee wird nach dem Treffen mit Ishiba am Samstag nach Washington weiterreisen, dort wird er am Montag (Ortszeit) mit Trump zusammentreffen.