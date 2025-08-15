Nordkoreas Machthaber zeichnet im Ukraine-Krieg eingesetzte Soldaten aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine eingesetzten Kommandeure und Soldaten ausgezeichnet.Die Zeremonie zur Verleihung von staatlichen Auszeichnungen an diese Soldaten habe im Beisein von Machthaber Kim Jong-un stattgefunden, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Kim sagte in seiner Rede, der von den entsandten Truppen errungene Sieg sei ein großes Verdienst. Damit sei für eine feste Garantie für die Existenz und Entwicklung des Staates gesorgt worden.Er kündigte an, in Pjöngjang eine Gedenkhalle und ein Denkmal für die Soldaten und ihre im Kampf erworbenen Verdienste zu errichten.Kim verlieh verdienten Truppenmitgliedern den Titel „Held der Republik“. An den Porträts von Gefallenen hängte er Verdienstmedaillen auf.