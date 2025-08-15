Zahl der Hitzepatienten auf höchstem Stand seit 2018

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Hitzepatienten in diesem Sommer hat den höchsten Stand seit 2018 erreicht.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Freitag suchten seit dem 15. Mai insgesamt 3.815 Menschen wegen hitzebedingter Erkrankungen Notaufnahmen auf. Es wurden 23 hitzebedingte Todesfälle registriert.Die Zahl entspricht dem bisher zweithöchsten Stand, seit in Notaufnahmen Fälle von Hitzeerkrankungen gesondert erfasst werden. Die bislang höchste Zahl gab es im Jahr 2018, es war der bislang heißeste Sommer. Damals wurden im selben Zeitraum 4.393 Hitzepatienten registriert.Laut der Wetterbehörde soll es auch in den kommenden Tagen heiß bleiben. Am Freitag sollen die Tageshöchstwerte landesweit zwischen 30 und 37 Grad liegen.