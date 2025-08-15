Offenbar weiterhin russische Touristen in Wonsan-Kalma

Photo : YONHAP News

Trotz eines Besuchsstopps für Ausländer reisen russische Reisegruppen offenbar weiterhin in die Touristenzone Wonsan-Kalma in Nordkorea.Nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums wurden allein im vergangenen Monat drei Gruppenreisen durch russische Veranstalter organisiert. Die Reisen führten vor allem nach Pjöngjang, an die Küste von Wonsan-Kalma sowie zum Berg Myohyang. Anbieter in Russland werben auch in diesem Monat weiterhin um Teilnehmer.Diese Praxis steht im Widerspruch zu einer Mitteilung vom 18. Juli auf der Website „DPR Korea Tour“, die von der nordkoreanischen Tourismusbehörde betrieben wird. Demnach sollten in Wonsan-Kalma vorläufig keine ausländischen Besucher zugelassen werden.Wonsan-Kalma gilt als Prestigeprojekt von Machthaber Kim Jong-un. Die Entwicklung des Tourismusgebiets an der Ostküste begann 2014, eröffnet wurde es erst im vergangenen Monat.